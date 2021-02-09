Gündem İstanbulda dondurucu soğuk kapıda Hava 15 derece birden soğuyacak
İSTANBUL

İstanbul’da dondurucu soğuk kapıda: Hava 15 derece birden soğuyacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Megakent İstanbul’un Cumartesi gece saatlerinden itibaren başlamak üzere 2 gün boyunca şiddetli kar yağışının etkisi altında kalacağını duyurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise kar yağışı ile birlikte 15 dereceye yakın düşecek. Öte yandan İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'a ikinci kar yağışı için tarih verildi.
İstanbul'a ikinci kar yağışı için tarih verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul’a yeni bir kar müjdesi geldi. Yapılan tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki Perşembe gecesinden itibaren 15 dereceye yakın düşecek.

  • Megakentte bu yılın ikinci kar yağışı ise Cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği Cuma günü Kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir.”

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Öte yandan İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:

"Salı Parçalı bulutlu 06-18 derece
Çarşamba yağmurlu 4-15 derece
Perşembe bulutlu 3-18 derece
Cuma yağmurlu 3-15 derece
Cumartesi bulutlu 1-7 derece
Pazar kar yağışlı 1-3 derece
Pazartesi kar yağışlı 1-3 derece".

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