İstanbul'da egzotik havyan operasyonu: Biri öğretmen 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da egzotik havyan operasyonu

İstanbul'da sosyal medya üzerinden egzotik hayvan satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Bir adet kraliyet kobra cinsi beyaz yılan, bir adet 80 santimetre uzunluğunda kahverengi iguana, bir adet sakallı ejder cinsi kertenkele ve bir adet leopard gecko cinsi kertenkele ele geçirildi.