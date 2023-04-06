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İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a operasyon: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul’da, El Kaide ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 16 kişinin ‘şüpheli’ olarak yakalandığı bildirildi.

09:32 . 6/04/2023 Thursday
AA
Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede belirlenen 14 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü.



#DEAŞ
#El Kaide
#İstanbul
#operasyon
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