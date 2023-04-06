İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a operasyon: 16 şüpheli yakalandı

Suriye’de DEAŞ ile mücadele kılıfı altında terör örgütü PKK/YPG’yi himaye eden ABD’nin oyunu bir soruyla bozuldu. ABD’li vekillerin, “DEAŞ’ın güçlü olduğu Afganistan’a odaklanmak yerine niye sadece Suriye’deyiz, bu bir çelişki değil mi?” sorusuna, terör örgütünün hamisi CENTCOM Komutanı General Kurilla cevap veremedi. Kritik soru ABD ordusundan terör örgütüne ziyaretlerin yapıldığı bir dönemde geldi.