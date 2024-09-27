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İstanbul'da ele geçirildi: Tam 150 milyon liralık emniyette sergilendi

İstanbul'da ele geçirildi: Tam 150 milyon liralık emniyette sergilendi

15:5927/09/2024, Cuma
AA
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İstanbul'da 104 bin 750 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
İstanbul'da 104 bin 750 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir depoya baskın yapan polis ekipleri kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 150 milyon liralık telefon aksesuarı ele geçirdi. Operasyon kapsamında bir şüpheli yakalandı. Ele geçirilen kaçak telefon aksesuarları emniyette sergilendi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan 104 bin 750 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Zeytinburnu'ndaki bir depoda yurda kaçak yollarla sokulan cep telefonu aksesuarlarının piyasaya sürüleceğini tespit eden ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.

Depodaki aramalarda, piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu belirtilen batarya, şarj aleti, şarj başlığı, kulaklık, ekran camı gibi 104 bin 750 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.


Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#İstanbul
#operayson
#kaçakçılık

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