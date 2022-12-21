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İSTANBUL

İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen kaçak elektronik sigara operasyonunda 10 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda elektronik sigara operasyonu: 10 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kaçak elektronik sigara ve ürünlerinin konulduğu belirlenen Fatih, Tuzla, Esenler, Zeytinburnu, Beşiktaş, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde faaliyet gösteren 10 adres, depo ve iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 9 milyon 961 bin lira değerinde olduğu belirtilen 16 bin 346 elektronik sigara, elektronik sigara aparatı ve likiti ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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