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İSTANBUL

İstanbul'da eş zamanlı operasyon: 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda eş zamanlı operasyon: 18 kişi gözaltına alındı
Sokak satıcılarına operasyon.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca sokak satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 40 şüpheli tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, sentetik cannobinoid (bonzai), skunk, kokain, metamfetamin ve hint keneviri bitki parçaları (esrar) ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik Fatih merkezli düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Öte yandan 5 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

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