İstanbul'da etkili olan yağış ulaşımı aksattı. Kent genelinde gece saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor. Yağış nedeniyle İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok noktada trafik kazaları meydana geldi.
Kazalar ve yağış nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 08.25 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu ise yüzde 72 olarak kaydedildi.
İstanbul için uyarı yapılmıştı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere İstanbul Valiliği de İstanbul genelinde beklenilen sağanak yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuz durumlar için vatandaşları geçtiğimiz günlerde uyarmıştı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken toplu ulaşım araçlarının bekleme noktalarında sabahın ilk saatleri itibariyle yoğunluk oluştu. Sağanak yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.