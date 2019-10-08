Gündem İstanbulda etkili olan yağış ulaşımı aksattı
İSTANBUL

İstanbul'da etkili olan yağış ulaşımı aksattı! İstanbul hava durumu

İstanbul'da etkili olan yağış ulaşımı aksattı

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yağış nedeniyle İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok noktada trafik kazaları meydana geldi.

Haber Merkezi AA
Kazalar ve yağış nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına geldi.
Kazalar ve yağış nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da etkili olan yağış ulaşımı aksattı. Kent genelinde gece saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor. Yağış nedeniyle İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok noktada trafik kazaları meydana geldi.

Yağış nedeniyle İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok noktada trafik kazaları meydana geldi.

Kazalar ve yağış nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına geldi.

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor
GÜNDEM
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 08.25 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu ise yüzde 72 olarak kaydedildi.

Etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul için uyarı yapılmıştı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere İstanbul Valiliği de İstanbul genelinde beklenilen sağanak yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuz durumlar için vatandaşları geçtiğimiz günlerde uyarmıştı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken toplu ulaşım araçlarının bekleme noktalarında sabahın ilk saatleri itibariyle yoğunluk oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken toplu ulaşım araçlarının bekleme noktalarında sabahın ilk saatleri itibariyle yoğunluk oluştu. Sağanak yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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