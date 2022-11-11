İstanbul’da eylem arayışındaki 2 DEAŞ’lı yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik kritik bir operasyona daha imza attı.



Örgüte yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde DEAŞ’ın Suriye kolu ile söz konusu terör ağının Libya kanadında bulundukları değerlendirilen ve bu çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan 2 şüphelinin İstanbul’a geldikleri istihbaratı alındı. Örgüt saflarında bulunan ve kentte barındıkları saptanan Libya uyruklu Mohamed M.A.A. ve Suriyeli Zaher S. adlı DEAŞ üyelerini yakın takibe alan emniyet güçleri, 2 Kasım’da Esenyurt ve Sultanbeyli’de belirlenen 2 adrese peş peşe operasyon düzenledi. Özel Harekat Timlerinin de katıldığı baskınlarda, DEAŞ’ın silahlı kanadında yer aldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Terör şüphelisi 2 kişinin saklandıkları adreslerde ve üzerlerinde örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyet birimlerince dijitallerde yapılan incelemelerde, örgütsel içerikli belge ve şüphelilerin DEAŞ saflarında yer aldıkları dönemde uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan her iki şüpheli, işlemlerinin ardından 3 Kasım’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. DEAŞ üyelerinden Libya uyruklu Mohamed M.A.A. çıkarıldığı mahkemece “Silahlı Terör Örgütü Üyeliğinden” tutuklanırken, Suriye kökenli örgüt üyesi Zaher S.’nin ise “adli kontrol hükümleri” uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAF 13 İl Emniyet Müdürlüğü Teröle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye ve Irakta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren, sonrasında ise yasa dışı yoldan ülkeye girerek örgütün Yamaçlı Grubuna dahil oldukları belirlenen 1i Türk 5i yabancı uyruklu 6 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin evlerini saptayan TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ekipleri, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdıkları evlerde yaptığı aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana'da DEAŞ operasyonu: Demir kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın Yamaçlı Grubu'nda faaliyet gösterdiği tespit edilen, 1'i Türk 5'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. TEM ekipleri, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdıkları evlerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, yürüttükleri DEAŞ soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette olduğu belirlenen 7 kişiyi yakalama yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan yabancı uyruklu zanlıların, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öğrenildi. Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var Adana'da terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. BiP'te paylaş

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