İstanbul'da feci çarpışma: Araç hurdaya döndü 12 yaralı

29/04/2026, Çarşamba
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Beykoz’da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 12 kişi yaralandı. Şiddetli çarpışma sonrası otomobil hurdaya dönerken, sürücü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kaymakdonduran Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Beykoz Merkez Mahallesi Kaymakdonduran Caddesi üzerinde seyir halindeki bir servis minibüsü ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün durumunun ağır olduğu belirlendi. Kazada servis minibüsünde bulunan 11 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan Kaymakdonduran Caddesi, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



