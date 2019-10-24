Gündem Köprüden atlayan kadına yoldan geçen otomobil çarptı
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İstanbul'da feci kaza!

Köprüden atlayan kadına yoldan geçen otomobil çarptı

Darülaceze Perpa Metrobüs üst geçidine çıkarak E-5'e atlayan kadına yoldan geçen araç çarptı. Kaza sonrası kadın 5 metre sürüklenirken, otomobil 50 metre ilerledikten sonra durabildi. Olay sonrası kadın hayatını kaybederken otomobil sürücüsü kadın ifadesini alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Merkezi IHA
Olay sonrası kadın hayatını kaybetti.
Olay sonrası kadın hayatını kaybetti.

Darülaceze Perpa Metrobüs üst geçidinden E-5 Karayolu’na atlayan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 metre sürüklenen kadın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil 50 metre gittikten sonra durabildi.

Kaza sonrası aracın durumu

Kimliği henüz belli değil

Olay, saat 00:00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesinde bulunan Darülaceze Perpa Metrobüs üst geçidi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği öğrenilemeyen bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle Metrobüs üst geçidinden E-5 Karayoluna atladı. Bu sırada Edirne istikametine gitmekte olan bir otomobil, üst geçitten atlayarak yola düşen kadına çarptı. Otomobilin çarptığı talihsiz kadın 5 metre sürüklenirken, otomobil sürücüsü ise yaklaşık 50 metre gittikten sonra durabildi. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Köprüden atlayan kadın hayatını kaybetti

Kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Sürücü karakola götürüldü

  • Olay sonrası trafik kilitlendi.
  • Olay yeri inceleme polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından kadının cesedi ambulans ile Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Trafikte oluşan yoğunluk cesedin kaldırılmasının ardından normale döndü. Otomobil sürücü kadın ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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