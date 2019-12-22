Gündem İstanbulda fırtına yarın etkisini kaybedecek
İSTANBUL

İstanbul'da fırtına yarın etkisini kaybedecek! 5 günlük İstanbul hava durumu

İstanbul'da fırtına yarın etkisini kaybedecek

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul'da etkili olan fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların ise önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Meteoroloji İstanbul için son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Meteoroloji İstanbul için son hava durumu tahminlerini açıkladı.

İstanbul'da etkili olan fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatleri itibarıyla İstanbul'da bazı merkezlerde gerçekleşen rüzgar değerleri, Arnavutköy'de 83 km/sa, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 78 km/sa, Beykoz'da 76 km/sa, Fatih'te 65 km/sa, Beylikdüzü'nde 66 km/sa ve Ümraniye'de 63 km/sa olarak belirlendi.

İstanbul Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu
GÜNDEM
İstanbul Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarı ve tahminler doğrultusunda, İstanbul'da etkili olan fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkisini azaltması bekleniyor.

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların ise önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Bursa'da lodosta devrilen ağacın altında kaldı
GÜNDEM
Bursa'da lodosta devrilen ağacın altında kaldı

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının da pazartesi akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Mutabakat zaptı imzalama hakkı yok

"Mutabakat zaptı imzalama hakkı yok"

​Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Libya'daki sözde yönetimle görüştü.
Yılın son derbisi başladı

Yılın son derbisi başladı

​Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Türkiyede ilk defa yapıldı

Türkiye'de ilk defa yapıldı

Şekil değiştirebiliyor, başarıyla uçuruldu.
Vazgeçersek bize kıyı bırakmayacaklar

Vazgeçersek bize kıyı bırakmayacaklar

​Erdoğan, Pirireis'in havuza çekilme töreninde konuştu.
Kürtaj bizden çok<br>Batı'da tartışılıyor

Kürtaj bizden çok
Batı'da tartışılıyor

Prof. Dr. M. İhsan Karaman tıbbi konularda fetva tartışmaları hakkında konuştu.
İstanbul'da <br>korkutan görüntü

İstanbul'da
korkutan görüntü

Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu.
56 ülke Konya'da buluşacak

56 ülke Konya'da buluşacak

​5. İslami Dayanışma Oyunları 2021'de Türkiye'de.
Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı

Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da da fırtına yarın etkisini kaybedecek.

Fırat'ın batısına kaydırılıyor

Fırat'ın batısına kaydırılıyor

​30 araçlık konvoy, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hareket etti.
Nefes kesen son

Nefes kesen son

​Lider Sivasspor, 1 puanı son dakikada kurtardı.
'İhracat treni' <br>yola çıkıyor

'İhracat treni'
yola çıkıyor

Farklı sektördeki ürünlerin yer aldığı tren Çin'e gidecek.
Katliamın kanıtı<br>işte bu mezarlık

Katliamın kanıtı
işte bu mezarlık

​Srebrenitsa annesi, Nobel Ödüllü yazara tepki gösterdi.
25 bin<br>sivil daha göç etti

25 bin
sivil daha göç etti

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların saldırıları devam ediyor.
4 saatte kontrol altına alındı

4 saatte kontrol altına alındı

Uludağ'daki yangına ekipler güçlükle müdahale etti.
İsrail'de<br>büyük korku

İsrail'de
büyük korku

İsrailli yetkililer gözaltına alınabilir.
Termal turizminde<br>1 milyar dolar gelir

Termal turizminde
1 milyar dolar gelir

2019'da termal tesislere 3 milyon turist geldi.
Alperen Ocaklarında bayrak değişimi: Türk bayrağı sarılı Kur’an-ı Kerim’i öperek göreve başladı
Gündem

Alperen Ocaklarında bayrak değişimi: Türk bayrağı sarılı Kur’an-ı Kerim’i öperek göreve başladı

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfının yeni genel başkanı Samet Bağcı oldu. Konuşmaların ardından Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Murat Aslan, yeni Ocak Genel Başkanı Samet Bağcı’ya görevinde başarılar dileyerek, Türk bayrağı sarılı Kur’an-ı Kerim’i öperek teslim etti.
Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı
Gündem

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Meteoroloji kar yağışı için tarih verdi: Fırtınanın ardından kar geliyor
Gündem

Meteoroloji kar yağışı için tarih verdi: Fırtınanın ardından kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde saate 60-80 kilometre yer yer 100 kilometre hızda eseceğinin tahmin edildiğini belirterek vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.


Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.


Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.