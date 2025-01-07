İstanbul’da Gümüşsuyu havası: Halıda kalite ve şıklık bir arada

Her tarza ve ihtiyaca uygun halılarıyla dikkat çeken Gümüşsuyu Halı, Carpet and Flooring Expo 2025’te eşsiz tasarımlarını ziyaretçilerle buluşturuyor.
Carpet and Flooring Expo 2025, halı ve zemin döşemesi sektöründeki en son yeniliklerin ve trendlerin sergilendiği bir organizasyon olarak, sektördeki büyük firmaları bir araya getiriyor.
Üstün tasarım anlayışı ve kaliteli ürünleriyle sektörünün köklü markalarından biri olan Gümüşsuyu Halı, “Gümüşsuyu Havası Bambaşka!” sloganıyla fuar ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Gümüşsuyu Halı standını ziyaret eden katılımcılar, her tarza ve ihtiyaca uygun halı çeşitlerini yakından görme ve deneme fırsatı bulacak.
Gümüşsuyu Halı’nın havasını yakından deneyimlemek isteyenler, 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 9. Hall, No: 120’de eşsiz Gümüşsuyu tasarımlarını inceleyebilirler.