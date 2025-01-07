İstanbul’da Gümüşsuyu havası: Halıda kalite ve şıklık bir arada

“Carpet and Flooring Expo, bizim için hem yeni trendleri takip etmek hem de müşterilerimize en kaliteli ve yenilikçi ürünlerimizi sunmak adına önemli bir fırsat. Gümüşsuyu Halı olarak, her zaman sektörün öncüsü olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Tüm ziyaretçilerimizi, eşsiz tasarımlarımızı deneyimlemeleri ve uzman ekiplerimizden ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almaları için standımıza bekliyoruz”