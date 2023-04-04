İstanbul'da hastane yöneticisine sokak ortasında kanlı infaz

Kızı meme kanseri kendisi ise akciğer kanseriyle mücadele eden Türk sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit ailecek kanserle mücadele dönemini anlattı. Koçyiğit, “Kızım kanser olduğunu açıkladığında gerçekten korkuya kapıldım. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, ‘neden evladıma, neden bana değil’ diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı” dedi.