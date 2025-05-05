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İstanbul'da husumetliler sokakta karşılaştı: Sığındığı kafede vuruldu

İstanbul'da husumetliler sokakta karşılaştı: Sığındığı kafede vuruldu

00:375/05/2025, Pazartesi
DHA
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Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da bir vatandaş sokakta yürüdüğü sırada husumetlileri ile karşılaştı. Koşarak kaçan vatandaş sığındığı kafede silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Motosikletli saldırganlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sokakta iki arkadaşı ile yürüyen Yiğit Serkan S.(17), motosikletle gelen husumetlileri ile karşılaştı. Arkadaşları ile birlikte koşarak kaçan Yiğit Serkan S. bir kafeye sığındı ancak burada silahlı saldırıya uğradı. Elinden yaralanan Yiğit Serkan S. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Girne Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yiğit Serkan S. iki arkadaşı ile birlikte caddede yürüdükleri sırada motosikletli husumetlileri ile karşılaştı. Yiğit Serkan S. ve arkadaşları kaçmaya başladıkları sırada motosikletli saldırganlar da onları kovalamaya başladı. İki kişi ara sokaklara koşarak uzaklaşırken, Yiğit Serkan S. bir kafeye sığındı. Motosikletli saldırganlardan biri yanında bulunan silahla Yiğit Serkan S.'nin saklandığı kafeye ateş açtı. Saldırıda Yiğit Serkan S. eline isabet eden kurşunla yaralanırken, motosikletli saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Yiğit Serkan S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



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