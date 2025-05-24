İstanbul'da 'Huzur' denetimleri: Bin 35 şüpheli gözaltında

Uygulamada 331 bin 151 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapılırken, 524'ü çeşitli suçlardan aranan zanlılar olmak üzere 1035 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 1820 gram uyuşturucu madde, 370 uyuşturucu hap, 613 sentetik ecza ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

44 bin 183 araç ve 2 bin 845 motosiklet denetlendi

44 bin 183 araç ve 2 bin 845 motosiklet denetlendi

Trafik uygulamalarında ise 44 bin 183 araç ve 2 bin 845 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 623 araç ve motosiklet ile 7 sürücü hakkında işlem yapılırken, 2 araç trafikten men edildi. Toplam 652 bin 822 lira trafik cezası uygulandı.