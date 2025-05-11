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İstanbul'da Kabataş-Bağcılar hattı durdu: Bazı duraklarda seferler yapılamıyor

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar hattı durdu: Bazı duraklarda seferler yapılamıyor

14:3711/05/2025, الأحد
G: 11/05/2025, الأحد
AA
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İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerine düzenleme
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerine düzenleme

İstanbul'da İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki amacıyla düzenlenen yürüyüş nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda sefer yapılamıyor. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları olarak gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki amacıyla düzenlenen yürüyüş nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda sefer yapılamıyor.


Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Beyazıt-Sultanahmet güzergahındaki yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda tramvay seferleri yeniden düzenlendi.


T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları olarak gerçekleştiriliyor.


#T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
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