Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da 'kaçak oyuncak' operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'da 'kaçak oyuncak' operasyonu: 2 gözaltı

12:017/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Söz konusu oyuncakları muhafaza altına alan polis ekipleri, deponun sahipleri olduğu tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Söz konusu oyuncakları muhafaza altına alan polis ekipleri, deponun sahipleri olduğu tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Çin’den yasa dışı yollarla yurda sokulduğu öne sürülen milyonlarca lira değerinde 125 bin 875 gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbar üzerine, Fatih ilçesinde bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda, Çin’den yasa dışı yollarla getirildiği öne sürülen milyonlarca lira değerinde gümrük kaçağı 125 bin 875 oyuncak ele geçirildi. Söz konusu oyuncakları muhafaza altına alan polis ekipleri, deponun sahipleri olduğu tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen oyuncakların çocukların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek kanserojen madde içeren kimyasal maddelerden yapıldığı saptandı. Operasyon sırasında yakalanan 2 şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, ele geçirilen gümrük kaçağı ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih ilçesi Adnan Menderes Caddesi (Vatan Caddesi) üzerinde bulunan yerleşkede sergilendi.

#Çin
#Kaçak oyuncak
#Fatih
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025’in en güvenilir arabası belli oldu! Tesla’yı da Volvo’yu da solladı