İstanbul'da 'kaçak oyuncak' operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbar üzerine, Fatih ilçesinde bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda, Çin’den yasa dışı yollarla getirildiği öne sürülen milyonlarca lira değerinde gümrük kaçağı 125 bin 875 oyuncak ele geçirildi. Söz konusu oyuncakları muhafaza altına alan polis ekipleri, deponun sahipleri olduğu tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.