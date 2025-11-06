Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van’da 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi

17:496/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Van’da kaçak sigara paketleri geçirildi
Van’da kaçak sigara paketleri geçirildi

Van’ın Başkale ve Özalp ilçelerinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada,
"Başkale ilçesi Bebleşin ve Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 850 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli 6 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır. Tuşba ilçesi Timar mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 225 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli A.F. (34) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır"
denildi.



#Van
#kaçak sigara
#Başkale
#Özalp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Kasım 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç programı