Tokat’ta 450 kilo kaçak tütün yakalandı

Edinilen bilgiye göre, G.K. ve S.O. isimli şahısların şehir dışından Tokat’a kaçak tütün getireceği yönünde alınan ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Adli mercilerden alınan arama kararına istinaden şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 450 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan G.K. ve S.O. hakkında adli işlem başlatıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, kaçak tütün ve tütün mamulleri ticareti yapan şahıslara yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.