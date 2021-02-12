Gündem Meteorolojiden dikkat çeken açıklama İstanbulda kar kalındığı 30 santimetreye çıkacak
İSTANBUL

İstanbul'da kar kalınlığı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı

Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama: İstanbul’da kar kalındığı 30 santimetreye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının 20 derece kadar düştüğü İstanbul’da kar kalınlığının 30 santimetreye kadar çıkacağını belirterek meydana gelebilecek don riskine karşı üreticileri uyardı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'Da kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul'Da kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü. 10 gündür etkili olan bahar havası bugün yerini soğuk havaya ve sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini arttıracak.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son dakika açıklaması ile vatandaşları uyardı.

Meteoroloji uzmanı uyardı: Perşembe günü don olayına dikkat
HAYAT
Meteoroloji uzmanı uyardı: Perşembe günü don olayına dikkat
  • Yazılı olarak yapılan uyarıda, “Marmara Bölgesinde yarın (12.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinden sonra başlayacak olan kar yağışının zamanla kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 santimetre, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 santimetre) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre-saat) ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması beklenmektedir.

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” sözlerine yer verildi.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
FOTOĞRAF 6
Title
Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü kentte, kar yağışı başladı.
Title
Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili oluyor.
Title
Kentte Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu tarafında da yoğun sis oluştu.
Title
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi.
Title
Title
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oluyor.


Abone Ol Google News
Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı
Tarihin en büyük veri sızıntısı

Tarihin en büyük veri sızıntısı

3.2 milyar kullanıcının e-posta adresi ve şifreleri sızdı.
Gara şehitlerine veda

Gara şehitlerine veda

​Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı.

Sapkın ideolojilerin değil devletinin hizmetinde yürüyen gençler görüyorum.

​Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının saati değişti.

​Rize'de toplu açılışları gerçekleştirmek üzere hitap ediyor.

​Patlayıcı dolu araziyi dalıp dakikalar içinde temizliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı öncesi kurdeleyi kesti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.