İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün karla karışık olarak etkisini göstermesini bekleyen yağışlar kısa sürede yerini kar yağışına bırakacak.

Hava sıcaklıklarında hızlı yaşanan düşüş sonrası İstanbul için beklenen kar yağışı Beylikdüzü'nde etkisini göstermeye başladı.

Türkiye genelinde, başta batı ve kuzey kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışının yeni hafta ile birlikte İç Anadolu ve Doğu bölgeleri de etkisi altına alması bekleniyor.

İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR!

Türkiye geneli için Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çanakkkale, Muğla, Erzurum, Muş, Bingöl Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

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Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!

İstanbul Valiliği, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının kenti terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşların 24 saat esasına göre görev yapacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olmasının beklendiği, pazartesi, salı ve çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla sürmesinin tahmin edildiği belirtildi.

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Sıcaklıkların 15 Şubat Pazartesi günü hissedilir derecede azalarak, 3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldığı kaydedildi.

AKOM'DAN UYARI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Cuma gününde itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara bölgesine giriş yapacağını duyurdu. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece ise sıcaklıkların 3 derece civarına gerilemesi, beklenen soğuk hava ile birlikte yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması beklendiği bildirildi.

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edeceği, 0 derecenin altına gerilemesi beklenen dondurucu soğuklar ile birlikte kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatıdan yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

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Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

FOTOĞRAF 28 İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralandı. Alaçatı Mahallesi'nde hortum ve aşırı rüzgar sonucu bir vinç inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine devrildi. Ayağı kırılan bir kişi İzmir'e sevk edildi. Diğerlerinin durumunun da hafif olduğu bildirildi. İlçede bazı araç ve tekneler de hortum ve fırtınadan zarar gördü. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü, durumun stabil olduğunu kaydetti. Çataklı, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu. Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirterek, şunları söyledi: Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor. Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü bildirdi. Hortum olayı nedeniyle İzmir'e gelmek için Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve başkente geri döndüğü öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında. ifadelerini kullandı. Soyer, yaralılara geçmiş olsun dileğini de mesajında iletti. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise hortuma ilişkin, Yeryüzündeki cennet Çeşme akşam 09.00 sularında cehennemi yaşadı. ifadelerini kullandı. Bazı ahırlarda çatıların uçtuğunu aktaran Oran, Çeşme Belediyesi bütün ekipleriyle beraber ben dahil olmak üzere sahadayız. Hem hasarları bir an evvel sarmaya hem de hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz. Biz Çeşmeyiz. Çeşme Belediyesi olarak Çeşmelilerle beraber yeni bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak. diye konuştu. Öte yandan Çiğli ilçesinde de kuvvetli yağış, su baskınlarına neden oldu. İlçede parke taşlı bir yol yağış nedeniyle çöktü. Bazı araçlar zarar gördü. Torbalı ilçesinde de kuvvetli rüzgar bazı binaların çatılarına zarar verdi. İzmir'de böylesi görülmedi: Hortum araçları 10 metre havaya kaldırdı İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralanırken, bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise İzmir'de bu zamana kadar böyle bir vakanın yaşanmadığını vurgulayarak, ''Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor.'' dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 12 Gece yarısı etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış Malkara ilçesinde yolları göle çevirdi. Yağmurun şiddetini artırmasıyla sokak araları zaman zaman göle dönüştü. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan sokaklar yağmur suları ile yıkandı. Göl manzarasını andırdı <br> <br> Yaklaşık 30 dakika etkili olan şiddet sağanak, İstanbul - Çanakkale yolunun Malkara girişi civarında yolu göle çevirdi. Çanakkale istikametine giden sürücüler suyla kaplı zeminden geçerken zor anlar yaşadı. Otomobili iterek, güvenli yere bıraktılar <br>< br> İstanbul’dan Keşan’a giden bir sürücünün kullandığı otomobil suyla kaplı zeminden geçerken arıza yaptı. Yolda mahsur kalan sürücünün yardımına Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koştu. Polisler, otomobili yaklaşık 50 metre iterek güvenli bölgeye çekti. Yolda kalarak, perişan olduğunu ifade otomobil sürücüsü, şiddetli sağanak yağışlarda göle dönen Malkara girişine çözüm bulunmasını istedi. İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü, mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü, mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü, mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü: Mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı Tekirdağ'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul-Çanakkale yolunda ulaşım aksadı. Göle dönen yolda mahsur kalan bir sürücünün yardımına polis ekipleri koştu.

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