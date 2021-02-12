İstanbul'da kar yağışı başladı! Kar İstanbul'da kaç gün sürecek: İl il 12 Şubat hava durumu
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Uzun süredir İstanbul için yapılan kar uyarılarının ardından sıcaklıların bir gecede 10 ile 12 derece birden düşmesinin ardından beklenen kar yağışı Beylikdüzü'nde başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise asıl kar yağışları için Pazar gününe dikkat çekip uyarıda bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün karla karışık olarak etkisini göstermesini bekleyen yağışlar kısa sürede yerini kar yağışına bırakacak.
Hava sıcaklıklarında hızlı yaşanan düşüş sonrası İstanbul için beklenen kar yağışı Beylikdüzü'nde etkisini göstermeye başladı.
Türkiye genelinde, başta batı ve kuzey kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışının yeni hafta ile birlikte İç Anadolu ve Doğu bölgeleri de etkisi altına alması bekleniyor.
İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR!
Türkiye geneli için Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çanakkkale, Muğla, Erzurum, Muş, Bingöl Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
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Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!
İstanbul Valiliği, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının kenti terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşların 24 saat esasına göre görev yapacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olmasının beklendiği, pazartesi, salı ve çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla sürmesinin tahmin edildiği belirtildi.
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Sıcaklıkların 15 Şubat Pazartesi günü hissedilir derecede azalarak, 3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldığı kaydedildi.
AKOM'DAN UYARI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Cuma gününde itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara bölgesine giriş yapacağını duyurdu. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece ise sıcaklıkların 3 derece civarına gerilemesi, beklenen soğuk hava ile birlikte yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması beklendiği bildirildi.
Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edeceği, 0 derecenin altına gerilemesi beklenen dondurucu soğuklar ile birlikte kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatıdan yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
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EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.