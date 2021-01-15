Gündem İstanbulda kar yağışı sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor
İSTANBUL

İstanbul'da kar yağışı sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul güne kar ile başladı, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 sıralarında yüzde 58 olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar uyarısının ardından günün ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm İstanbul'da etkisini gösterdi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Avrupa Yakası’nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi.
İstanbul Avrupa Yakası’nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı gece başladı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için sokağa çıkanlar kar ile güne başladı.

  • Kentte trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 sıralarında yüzde 58 olarak ölçüldü.


İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu: Yüksek kesimler beyaza büründü
FOTOĞRAF 40
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar uyarısının ardından günün ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm İstanbul'da etkisini gösterdi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı.
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Gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisi altına aldı.
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Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, kentte her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana arterlerde hazır bekledi.
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Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Mecidiyeköy Meydanı oldu. İşe gitmek isteyen birçok vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.
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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu: Yüksek kesimler beyaza büründü
İstanbul'da beklenen kar yağışı yakasında etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yağışıyla birlikte İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte görüntülenen İstanbul boğazı ve Büyük Çamlıca Camii eşsiz manzara oluşturdu.

İSTANBULLULAR GÜNE YOĞUN KAR YAĞIŞIYLA UYANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar uyarısının ardından günün ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm İstanbul'da etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisi altına aldı.

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