İstanbul'da kar yağışı sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor

Hayat

Bir Vatan Kahramanı: Namık Kemal

Bir Roman Kahramanı: Namık Kemal, Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Hüseyin Su editörlüğünde çıkan ve kıymetli birçok yazarın katkısıyla okurlara ulaşan kitap Namık Kemal Üniversitesi tarafından 2012 yılında sipariş edilen bir çalışmanın gözden geçirilmiş ve akademik dünyanın dışında da okunmasını sağlamaya çalışmış edisyonu.