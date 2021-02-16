Gündem İstanbulda kar yağışı sürüyor
İSTANBUL

İstanbul'da kar yağışı sürüyor

İstanbul'da kar yağışı, bazı bölgelerde zaman zaman etkisini arttırarak devam ediyor. Vatandaşların işe giderken toplu taşıma araçlarını tercih etmesi nedeniyle sabah saatlerinde beklenen trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle özel araçlarıyla trafiğe çıkmayan vatandaşlar toplu taşıma araçlarını tercih etti. Bu nedenle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu gözlenmedi.

Öte yandan çeşitli noktalarda konuşlanan ekipler, olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor.

Zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle ara sokaklardan araçlarını çıkarmaya çalışan sürücüler sabah saatlerinde zor anlar yaşadı. Bazı sokaklarda buzlanma nedeniyle hasarlı kazalar meydana gelirken bazı vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.

Anadolu Yakası'nda bazı yerlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Tuzla Aydınlı Yolu'nda ise buzlanma nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekince yol kenarına park etti.

İstanbul'da karla kapanan yolda araçlar mahsur kaldı kilometrelerce uzanan kuyruk oluştu
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İstanbul'da karla kapanan yolda araçlar mahsur kaldı kilometrelerce uzanan kuyruk oluştu
İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte pek çok ana arter ulaşıma kapandı. Haramidere-Beylikdüzü E-5 bağlantı yolunda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kuyruk kilometrelerce uzarken o anlar kameralara yansıdı.
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