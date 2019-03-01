Gündem İstanbulda kaza TEM Ankara yönü trafiğe kapandı
İSTANBUL

Son dakika: TEM Ankara yönü trafiğe kapatıldı

İstanbul'da kaza: TEM Ankara yönü trafiğe kapandı

TEM Akşemsettin viyadüğünde özel halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin trafiği açma çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi IHA
Kazanın ardından bölgede trafik tamamen durdu.
Kazanın ardından bölgede trafik tamamen durdu.

TEM Akşemsettin viyadüğünde özel halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin trafiği açma çalışmaları sürüyor.

İBB'den paylaşım

Söz konusu kazanın ardından İBB'nin ulaşım hesabı da paylaşımda bulundu.

Yapılan açıklamada, "TEM Akşemsettin Viyadüğü-Hasdal Yönü, sol şerit trafik kazası (zincirleme) nedeni ile 2 şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale ediliyor" ifadesi kullanıldı.

Bedellide tarihler değişti

Bedellide tarihler değişti

Bakanlık, değişiklik yapılan celp dönemlerini duyurdu.
İstanbul için müjdeyi veriyorum

İstanbul için müjdeyi veriyorum

Binali ​Yıldırım, İstanbul Tasarım Zirvesi'nde konuştu.
Vizesiz Rusya masada

Vizesiz Rusya masada

​Çavuşoğlu, Rusya ile vizelerin kalkması konusuna değindi.
KOBİlere müjde

KOBİlere müjde

Bakan Albayrak 25 milyar TL'lik paketi açıkladı.
2 bin kişinin arasından seçildi

2 bin kişinin arasından seçildi

​19 yaşındaki Siirtli Merve'nin hayatı değişti.
İlk kez açıkladı

İlk kez açıkladı

Soylu, Erdoğan'a gelen telefonu ve ardından yaşananları anlattı.
Şerhler kaldırıldı

Şerhler kaldırıldı

Bakanlık 57 bin pasaportta idari tahdidi kaldırdı.
Son 10 gün

Son 10 gün

​Gebze-Halkalı-Marmaray hattında sona gelindi.
CHPli Başkandanvatandaşa azar

CHPli Başkandanvatandaşa azar

"Oy yoksa hizmet de yok" diye vatandaşa bağırdı.
İhmali olanidam edilsin

İhmali olanidam edilsin

​Mısır'daki tren kazasının ardından 'idam' masada.
İki maçı kaldı

İki maçı kaldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu için kritik süreç.
Buzdolabıdolu olmalı

Buzdolabıdolu olmalı

"Roketleriniz olsa da buzdolabı boşsa hepsi boştur."
HavacılaraFETÖ operasyonu

HavacılaraFETÖ operasyonu

​Hava Kuvvetleri'ndeki operasyonda gözaltılar var.
Bir banka daha faizleri indirdi

Bir banka daha faizleri indirdi

​Konut ve ihtiyaç kredilerinde faizler düşüyor.
Başına ödül kondu

Başına ödül kondu

Ladin'in oğlu için ABD devrede.
CHPninpsikolojisi bozuldu

CHPninpsikolojisi bozuldu

​Parti içi kavgalardan kurtulamayan CHP, çareyi psikologlarda arıyor.
Erdoğanarabulucu olsun

Erdoğanarabulucu olsun

​Asya'nın iki nükleer gücü savaşın eşiğine gelirken İslamabad'dan önemli bir teklif geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.