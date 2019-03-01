İstanbul'da kaza: TEM Ankara yönü trafiğe kapandı

TEM Akşemsettin viyadüğünde özel halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin trafiği açma çalışmaları sürüyor.
İBB'den paylaşım
Söz konusu kazanın ardından İBB'nin ulaşım hesabı da paylaşımda bulundu.
#Dikkat TEM Akşemsettin Viyadüğü-Hasdal Yönü, sol şerit trafik kazası (zincirleme) nedeni ile 2 şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale ediliyor. pic.twitter.com/YL9TaDkQeV
#Dikkat TEM Akşemsettin Viyadüğü-Hasdal Yönü, sol şerit trafik kazası (zincirleme) nedeni ile 2 şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale ediliyor. pic.twitter.com/YL9TaDkQeV— İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (@4444154) 1 Mart 2019
Yapılan açıklamada, "TEM Akşemsettin Viyadüğü-Hasdal Yönü, sol şerit trafik kazası (zincirleme) nedeni ile 2 şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale ediliyor" ifadesi kullanıldı.