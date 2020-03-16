Gündem İstanbulda kazazedeye şemsiyeli koruma
İSTANBUL

İstanbul’da kazazedeye şemsiyeli koruma

İstanbul Kağıthane’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsüne vatandaşlar şemsiyeyle koruma yaptı.

Haber Merkezi İHA
Yağmurdan etkilenmesin diye şemsiye açan vatandaşlar ekipler gelene kadar yaralının başında bekledi.
Yağmurdan etkilenmesin diye şemsiye açan vatandaşlar ekipler gelene kadar yaralının başında bekledi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Cendere istikametine seyir halinde olan 34 KA 0544 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nurullah Demirci, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Kazanın ardından vatandaşlar araç içerisindeki yaralı sürücünün yanına giderek kapısını açtı.

Kontrolden çıkan araç yanında seyreden Deniz Demirci idaresindeki 34 BUB 092 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Demirci yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar araç içerisindeki yaralı sürücünün yanına giderek kapısını açtı.

Nurullah Demirci, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yaralı sürücüye şemsiyeli koruma

Yağmurdan etkilenmesin diye şemsiye açan vatandaşlar ekipler gelene kadar yaralının başında bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale ederek boyunluk taktı. Çevredeki vatandaşlar da o esnada yapılan çalışmaları izledi.

Sürücü ardından aracın içerisinden sedyeye konularak ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari aracın hava yastıklarının ise patladığı görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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