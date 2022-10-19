Gündem İstanbulda kış çayına talep arttı
İSTANBUL

İstanbul’da kış çayına talep arttı

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere yöneldi. Kış çayının kilosu ortalama 250-300 TL’den satılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’da kış çayına talep arttı
​İstanbul’da kış çayına talep arttı.

Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte kış çayına talep arttı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere yöneldi. Vatandaşlar tarafından en çok rağbet gören ürünler arasında ise kış çayı ve ıhlamur yer alıyor. Karışım yapmak isteyen vatandaşlar ise birçok çayı birleştirerek çay çeşitliliği yapabiliyorlar.

KIŞA ŞİMDİDEN HAZIRLIK

Eminönü esnafı, geçen yıl kış çayını 150-180 TL’den satarken, bu sene ise 250-300 TL’den sattıklarını söyledi. Kış çayına talep arttığını belirten Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, “Karışık olarak bazı çay çeşitlerimiz var. Vatandaşlar şimdiden alarak kışa hazırlık yapıyorlar. Kış çayı, vücudun direncini arttırır, soğuk algınlığını giderir. Evde birçok karışım ile kış çayı yapabiliriz. Bal, kış çayı, zencefil, limon, tarçın, ada çayı gibi karışımlar yaparak kış güzel bir şekilde geçirebiliriz” dedi. Kış çayı fiyatlarının geçen sene 180 TL’den bu sene ise 250-300 TL’den sattıklarını belirten Yıldız, “Fiyat artışının sebebi ise ürünler az toplanıyor ve gençlerin bu işe çok fazla ilgileri olmuyor. Bu da fiyat artışına sebep oluyor. Yurt dışından gelen vatandaşlar kış çayını biraz fazla alıyor fakat yerli müşterilerimiz ortalama 100 ile 200 gram arasında alıyorlar” şeklinde konuştu.

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