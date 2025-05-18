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İstanbul'da korkunç olay: 20 yaşındaki Akın'ın boş arazide cansız bedeni bulundu

İstanbul'da korkunç olay: 20 yaşındaki Akın'ın boş arazide cansız bedeni bulundu

14:5618/05/2025, Pazar
DHA
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20 yaşındaki Akın'ın İstanbul Büyükçekmece'deki boş arazide cansız bedeni bulundu.
20 yaşındaki Akın'ın İstanbul Büyükçekmece'deki boş arazide cansız bedeni bulundu.

Büyükçekmece'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Akın S.'nin (20) cansız bedeni boş arazide bulundu. Aile, oğullarını alacak verecek nedeniyle husumet yaşadıkları kişilerce öldürüldüğünü iddia ederken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 15 Mayıs'ta Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlileri olduğunu söyleyen aile, 20 yaşındaki oğulları Akın S.'den bir süredir haber alamadığını polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan polis, Akın S.'nin cansız bedenini mahalledeki boş arazide buldu. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Akın S.'nin ailesi, oğullarının husumetli oldukları kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü ve boş araziye bırakıldığını iddia ederken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.




#Büyükçekmece
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#Karaağaç Mahallesi
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