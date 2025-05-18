İstanbul'da korkunç olay: 20 yaşındaki Akın'ın boş arazide cansız bedeni bulundu

Olay, 15 Mayıs'ta Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlileri olduğunu söyleyen aile, 20 yaşındaki oğulları Akın S.'den bir süredir haber alamadığını polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan polis, Akın S.'nin cansız bedenini mahalledeki boş arazide buldu. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Akın S.'nin ailesi, oğullarının husumetli oldukları kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü ve boş araziye bırakıldığını iddia ederken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.