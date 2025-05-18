Beyin ölümü gerçekleşen Mustafa'nın organları umut oldu

Isparta Organ Bağışı ve Nakli Birimi ekipleri tarafından Karabay'ın ailesine organ bağışı teklifinde bulunuldu. Görüşmenin ardından Karabay'ın ailesi, organları bağışlamaya onay verdi.

Dün akşam saatlerinde ekipler tarafından ameliyatla Karabay'ın kalbi, böbrekleri ve karaciğeri alındı. Kalp ve sağ böbreği Antalya, karaciğer ve sol böbreği de Konya'da uygun hastalara nakledilmek üzere ambulans helikopterle götürüldü.