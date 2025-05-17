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Antalya'da motosiklet sürücüsünü hayattan kopartan kaza

Antalya'da motosiklet sürücüsünü hayattan kopartan kaza

23:1017/05/2025, Cumartesi
G: 18/05/2025, Pazar
AA
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Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün, cebindeki cep telefonu bataryasının patlayarak alev almasıyla motosikletin hakimiyetini kaybettiği iddia edildi.
Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün, cebindeki cep telefonu bataryasının patlayarak alev almasıyla motosikletin hakimiyetini kaybettiği iddia edildi.

Antalya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlkan Özen'in (30) kullandığı 07 CCD 736 plakalı motosiklet, D-400 kara yolunun Taşağıl Mahallesi mevkiinde İ.A. yönetimindeki 42 FMD 56 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özen, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özen'in, cebindeki cep telefonu bataryasının patlayarak alev almasıyla motosikletin hakimiyetini kaybettiği ileri sürüldü.



#antalya
#Manavgat
#motosiklet
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