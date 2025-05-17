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Yedinci sınıf öğrencisi, arkadaşını Heimlich manevrasıyla kurtardı

Yedinci sınıf öğrencisi, arkadaşını Heimlich manevrasıyla kurtardı

21:1317/05/2025, Cumartesi
IHA
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Arkadaşını Heimlich manevrası ile kurtaran Erim'in müdahalesi takdir topladı.
Arkadaşını Heimlich manevrası ile kurtaran Erim'in müdahalesi takdir topladı.

Antalya'da bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisi çocuk, yediği cipsin boğazına kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekti. Durumu fark eden 12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 yaşındaki öğrenci, boğazına cips kaçan sınıf arkadaşını Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bulunan Nimet Alaattin Ortaokulu çevresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, öğle arasında 7. sınıf öğrencisi çocuk, yediği cipsin boğazına kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekti. Durumu fark eden sınıf arkadaşı Efe Kaan Erim (12), vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uyguladı. Boğazına kaçan cips dışarı çıkınca çocuk rahat bir nefes aldı. O anları gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, Erim'in müdahalesi takdir topladı. Olay sonrası okul yönetimi, öğrenciyi duyarlılığı ve hızlı müdahalesinden dolayı tebrik etti.

Boğazına cips kaçan arkadaşını Heimlich manevrası ile hayatını kurtaran Efe Kaan Erim, "Biz öğle arasında arkadaşlarımla marketin önünde yemek yiyorduk. Benim arkadaşımın boğazına cips kaçtı. Nefes alamadığını görünce yanına gittim ve Heimlich manevrası uyguladım. Boğazında kalan cips çıktı. Nefes almaya başladı. Gözleri dolmuştu. Arkadaşım Arda'yı Heimlich manevrası ile kurtardığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

Oğlunun bu örnek davranışından dolayı gurur duyduğunu aktaran anne Dilek Yaşar ise, "Heimlich hareketi yaparak arkadaşının hayatını kurtardı. Eve geldiğinde bu olayı bize aktardı. Biz ciddi bir olay olduğunu düşünmedik. Videoları izlerken gözlerimiz doldu. Oğlumuzun bu kadar bilinçli olduğunun farkında değildik. Bizi çok mutlu etti ve gururlandırdı" ifadelerini kullandı.



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