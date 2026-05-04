İstanbul'da makas atan sürücüye 90 bin TL ceza

İstanbul Kadıköy’de makas atarak ilerleyen sürücüye toplam 90 bin TL idari cezası uygulanırken, ehliyetine ve aracına 30 gün el konuldu.
Kadıköy sahil yolunda trafikte tehlike oluşturan bir sürücüye ağır ceza kesildi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken tehlikeli şekilde şerit değiştirerek ilerleyen araç, polis ekiplerinin denetimi sırasında durduruldu.
Yapılan kontrollerin ardından sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 90 bin TL idari para cezası uygulandı.
Olayla ilgili işlem başlatıldı.
Öte yandan sürücünün ehliyetine ve aracına 30 gün süreyle el konuldu.