İstanbul’da Marmara Denizi’nde 'Pusula Deniz Anası' tehlikesi

Genellikle sıcak iklimlerde görülen ancak son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği sebebiyle Marmara Denizi’nde de görülmeye başlayan zehirli ‘Pusula Deniz Anası’na (Chrysaora hysoscella, -latince adı-) vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Büyükçekmece kıyılarında görülmeye başlanan zehirli olarak tabir edilen deniz Pusula deniz anası alerjisi olan kişilerde sıkıntılara neden olabiliyor. Kırmızı ve kahverengi tonlarında uzundokunaçları olan deniz anasıyla temas halinde ise tatlı su yerine, amonyak, sirke ve tuzlu su ile bölgeye ilk müdahale yaptıktan sonra en yakın bir sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor.



FOTOĞRAF 6 Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'i ve Ege Denizi'ni aşarak Marmara'ya giriş yapan Pusula Denizanaları Tekirdağ kıyılarında görülmeye devam ediyor.<br> Konuyla ilgili açıklamada bulunan Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, \"Özellikle yaz aylarında denize girildiği takdirde, karşılaşıldığında dokunmamaya, uzaklaşmaya çalışmamız gerekmekte. Eğer dokunulursa şiddetli ağrılara, bazen de şiddetli yaralara neden olduğu kayıtlara geçmiştir\" dedi.<br><br>Anavatanı Atlantik, Akdeniz ve Ege olan 'Pusula Denizanası' Marmara kıyılarında görülmeye devam ederek vatandaşları tedirgin ediyor. Denizanalarının deniz sıcaklığı değişimine bağlı olarak üreme imkânı bulduğunu ifade eden uzmanlar, denizanalarının ömürlerinin ortalama olarak bir yıl olduğunu ve ölmeye yakın olduklarında su yüzeyine çıkarak kıyı kesimlere geldiğini ifade etti. Ayrıca uzmanlar, vatandaşlara pusula denizanalarına kesinlikle dokunulmaması gerektiğine yönelik uyarılarda bulundu.<br> \"Karşılaşıldığında dokunmamaya, uzaklaşmaya çalışmamız gerekmekte\"<br><br>Pusula Denizanasının sahip olduğu dokunaçlarında zehir bulunduğunu ifade eden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, “Evet yine bir denizanası vakası. Tabii şu anda görünen bu denizanası, 'Pusula Denizanası' dediğimiz bir denizanası. Melek işini bilir hocamız ve diğer bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda, Marmara'da bu sınıfa ait 8 tane denizanası biliniyor. Bu onlardan bir tanesi. Zehirli mi? Evet, zehirleri var tenteküllerinde bulunan özel hücreler avlarını yakalamakta zehirlerini kullanıyor. Biz bu konuda özellikle yaz aylarında denize girildiği takdirde, karşılaşıldığında dokunmamaya, uzaklaşmaya çalışmamız gerekmekte. Eğer dokunulursa şiddetli ağrılara, bazen de şiddetli yaralara neden olduğu kayıtlara geçmiştir. Tabii alg patlamaları, müsilaj, denizanalarının çoğalması bize ekolojik bozulmayı işaret ediyor. Bir tarafta da bu var. Kıyı kesimlerini çok kullanmamız, küresel iklim değişikliği ve aşırı avlanmayı aslında burada ön plana çıkarmak lazım. Çünkü rekabette olduğu balıkların azalmasıyla denizanalarının arttığını biliyoruz. Dikkat etmemiz gerekir\" dedi. Göç için farklı yollar izliyorlar<br><br>Denizanalarının farklı göç yollarından denizleri aştığını ifade eden Şirin, denizanalarının gemilerin özel su havuzlarında taşındığı görüşüne de açıklık getirdi. Şirin, “Bu konuda aslında birkaç görüş var. Ama asıl mesele su sıcaklıkları meselesi. 4 ila 28 derece arasındaki su sıcaklıklarını tercih eden bir tür. Atlantik, Akdeniz, Kuzey Denizleri, Afrika'nın kıyı kesimlerini tercih eden bir tür. Dolayısıyla halihazırda Akdeniz'de yayılışı olan bir türün Ege ve Marmara'ya geçişi çok zor değil, su sıcaklıklarının artmasına paralel olarak. Bununla birlikte invazif dediğimiz bu bazı türlerde bu şekilde taşınabiliyor. Ama bu konuda net bir görüş söylemek mümkün olmaz. Su sıcaklıklarına bağlı olarak; kendileri yüzerek zamanla yayılışlarını genişletebilir\" ifadelerini kullandı.<br> Ömürleri bir yıl sürüyorü<br><br>Denizanalarının ortalama bir yıllık bir ömre sahip olduğunu ve haziran ayı ile ağustos ayı arasında görülmeye devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. Deniz Şirin, “Bir yıllık bir yaşam ömürleri var. Burada Haziran ve Ağustos onların su kenarlarına, su üst kısımlarına çıktığı dönem. Bu noktadan sonra ölecekler zaten. Kıyıya yanaşarak ölme davranışı sergiliyorlar. Dolayısıyla da zaman zaman tek tük te olsa Haziran ve Ağustos ayları içinde bunları görmeye devam ederiz\" şeklinde konuştu. Uzmanlar uyardı: Kesinlikle dokunmayın gördüğünüzde uzaklaşın Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'i ve Ege Denizi'ni aşarak Marmara'ya giriş yapan Pusula denizanaları, Tekirdağ kıyılarında görülmeye devam ediyor.

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"Deride lezyonlara sebep oluyor. Alerjisi olan kişilerde ise sıkıntılara sebep olabilir"

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ahmet Yavuz Karaca, toplumu denizden uzaklaştıracak bir hadisenin olmadığını belirterek, "Pusula Deniz anası kahverengi kırmızı tonlarında bir deniz anası türü. Uzun yolları mevcut, bu kollarını kendisini savunmak ve avladığı balıkları paralize etmek için bulunan salgıları var. Bu salgıya temas ettiğimizde içerisinde kapsüller patlamak suretiyle deride lezyonlara sebep oluyor. Alerjisi olan kişilerde ise sıkıntılara sebep olabilir" dedi.

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Ahmet Yavuz Karaca

"Denize girmeyelim gibi bir durum yok"

Karaca, Pusula Deniz Anası’nın iklim değişikliği sebebiyle Marmara Denizi’nde de görülmeye başlandığını kaydederek, "Denizin ısınmasından sonra görülmeye başlanan bir canlı türü. Normalde yok Marmara Denizi’nde en son 2008 yılında görülmüştü. Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece’de birkaç bölgede olduğu rapor edildi. Vatandaşların şuna dikkat etmesi gerekiyor. Denize girdiklerinde bu renkte bir deniz analarından uzak durmaları gerek. Dokunmamaları gerek. Dokundularsa eğer tatlı suya sürmemeleri gerek. Tatlı suyla temas ederse daha çok alerjiye sebep olabilirler. En yakın sağlık kuruluşuna gidecekler. Denize girmeyelim gibi bir durum yok. Çok nadir görülen bir durum. Girerken dikkat etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.