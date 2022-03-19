Marmaray saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Yolcularımıza duyuru; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz, bu gece de saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." denildi.
TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Yolcularımıza duyuru; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz, bu gece de saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." denildi.
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