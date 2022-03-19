Marmaray saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

Dünya

Bild'in Rusya-Türkiye analizi: Big Mac'in yerini döner alacak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında, restoran zinciri McDonald's ülkedeki 850 restoranını geçici olarak kapatmıştı. Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kalan Rusya'nın ticarette Türkiye ile daha sıkı ilişkilere girmesi bekleniyor. Alman medyası, iki ülkenin geleceğini mercek altına aldı. Big Mac'in yerini dönerin alabileceğinin belirtildiği haberde, her türlü kazanının Türk şirketleri olduğu vurgulandı.