Gündem Marmaray saat 0200ye kadar hizmet verecek
İSTANBUL

Marmaray saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerinin, gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda Marmaray saat kaça kadar hizmet verecek?
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TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Yolcularımıza duyuru; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz, bu gece de saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." denildi.

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