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İstanbul'da metro seferleri normale döndü

İstanbul'da Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında bir süre yapılamayan metro seferleri, teknik arızanın giderilmesiyle normale döndü.

14:49 . 4/02/2023 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından saat 10.59'da yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında yapılamadığı duyuruldu.


Sefer yapılamayan Aksaray-Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapıldığı belirtilse de Aksaray metro istasyonu ile Yenikapı metro istasyonunda yoğunluk oluştu. Aksaray'da otobüslere binmek için bekleyen vatandaşlar, metrodaki teknik arızanın saatlerdir giderilmemesine tepki gösterdi.


Aksaray metro durağında bekleyişini sürdüren yolculardan Yunus Emre Edirneli, "Sanırım metroda sıkıntılar olmuş. Biz de şimdi otobüs bekliyoruz. Otobüsle Kadıköy’e gideceğiz. Önce Yenikapı’ya geçeceğiz, ondan sonra da yolumuzu bulmaya çalışacağız. Çünkü buraları bilmiyoruz. 15-20 dakikadır bekliyoruz, çok sıra var" dedi.


Ozan Türkalp ise metro çalışmadığı için Yenikapı'ya otobüsle gideceğini belirterek, "Yarım saatten fazladır bekliyorum. İnsanları burada bekletiyorlar. Yenikapı’da bir arıza varmış, öyle diyorlar. Şu an Yenikapı’ya gideceğim hem işe geç kalıyorum hem de burada böyle zulüm çekiyorum" diye konuştu.


Serra Top da anonsların yetersiz olduğunu ve kendilerine bilgi verilmediğini dile getirerek, "Yenikapı’ya aktarma yapacağım. Hastam var, hastaneye yetişeceğim. Hiçbir şekilde içeride anons geçmiyor. Anonslar yetersiz ve bilgi verilmiyor. Şu an Yenikapı’ya aktarma yapabilmek için otobüs bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Seferler normale döndü


Metro İstanbul'dan saat 14.12'de yapılan ikinci duyuruda ise "İstanbul'da Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında bir süre yapılamayan metro seferleri teknik arızanın giderilmesiyle normale döndü" denildi. ​​​​​​​



#metro
#teknik arıza
#İstanbul
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İstanbul'da metro seferleri normale döndü
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