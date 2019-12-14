Gündem İstanbulda metro seferlerinde aksama
İSTANBUL

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamıyor.
Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamıyor.

Yeni 'temel atmama' törenleri yolda: İBB'nin yeni stratejik planında 'yatırım harcamaları' kırpıldı, 'konser ve organizasyon' harcamaları arttı
GÜNDEM
Yeni 'temel atmama' törenleri yolda: İBB'nin yeni stratejik planında 'yatırım harcamaları' kırpıldı, 'konser ve organizasyon' harcamaları arttı

Seferler yapılamadığı için duraklarda izdiham oluştu.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Bazı duraklarda yoğunluk oluşurken, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılıyor.

İBB'den İstanbul'da mezar fiyatlarına zam: 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi
GÜNDEM
İBB'den İstanbul'da mezar fiyatlarına zam: 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi

Yenikapı arasına konulan otobüs seferlerinde de yoğunluk yaşandı.

Mahsur kaldılar

Metro durağından çıkarak otobüse binen yolculardan biri, "'Arıza var' dediler indik. Otobüslerle devam edeceğiz" dedi. Başka bir yolcu ise, "Havanın güzel olması nedeniyle dışarı çıktık. Ancak metronun bozuk olması nedeniyle burada mahsur kaldık" diye konuştu.

Öte yandan metronun arızalı olması nedeniyle Aksaray ile Yenikapı arasına konulan otobüs seferlerinde de yoğunluk yaşandı.

Duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

Metro İstanbul'dan açıklama

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.
Yeni temel atmama törenleri yolda

Yeni 'temel atmama' törenleri yolda

İBB'nin yeni planında 'yatırımlar'dan kırpıldı, konser bütçesi arttı.
FETÖ üyesine AİHM de inanmadı

FETÖ üyesine AİHM de inanmadı

​Devletin tüm tedbirleri aldığı bir kez daha tescillenmiş oldu.
Bir aile yok oldu

Bir aile yok oldu

Korkunç kazada baba ve 3 çocuğu öldü.
İstanbul'da metrolar durdu

İstanbul'da metrolar durdu

​Duraklar doldu taştı, yolcular saatlerce vagonlarda mahsur kaldı.
55 bin lira<br>cepte kalıyor

55 bin lira
cepte kalıyor

​Konutta büyük avantaj sunan indirimde son 15 gün.
Yapay zeka yakalayacak

Yapay zeka yakalayacak

Sigara içip telefonla konuşan sürücüye kötü haber.
2020'de kullanılabilecek

2020'de kullanılabilecek

Kartta biriken puanlar için bankalardan açıklama.
100 bin konutta<br>detaylar belli oldu

100 bin konutta
detaylar belli oldu

​140 ile 210 bin lira arasında değişen fiyata satılacak
Görenler <br>şaşkınlıkla izledi

Görenler
şaşkınlıkla izledi

​Dünyanın en büyükleri peş peşe Boğaz'dan geçti.
Plaka değişti<br>uykuları kaçtı

Plaka değişti
uykuları kaçtı

İlk arabasının sevincini yaşamadan satacak.
Hurdaya döndü

Hurdaya döndü

Sis nedeniyle treni göremedi biri çocuk 3 kişi öldü.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
AK Parti teklif etti <br>İmamoğlu reddetti

AK Parti teklif etti
İmamoğlu reddetti

Mahalleli konut yerine yeşil alan olmasını istiyor.
Çinlileri çıldırttı

Çinlileri çıldırttı

​Mesut Özil'in 'Doğu Türkistan' paylaşımından rahatsız oldular.
BM'den <br>istediğini alamayan Rumlar çıldırdı

BM'den
istediğini alamayan Rumlar çıldırdı

Tarihi mutabakatının ardından BM ile ters düştüler.
Kar beklenirken sıcaklıklar artıyor

Kar beklenirken sıcaklıklar artıyor

​Marmara'da sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacak.
Büyük<br>kaygı duyuyoruz!

Büyük
kaygı duyuyoruz!

​ABD'nin silah ambargosu kararına KKTC'den tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.