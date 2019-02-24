İstanbul'da metrobüs kazası: 3 yaralı

Bahçelievler'de metrobüs kazası meydana geldi. Seyir halindeki metrobüs, önündeki metrobüse çarptı.
İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bahçelievler'de metrobüs kazası meydana geldi. Seyir halindeki metrobüs, önündeki metrobüse çarptı.
İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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