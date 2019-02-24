Gündem İstanbulda metrobüs kazası 3 yaralı
3. SAYFA

İstanbul'da metrobüs kazası: 3 yaralı​ - Son dakika haberleri

İstanbul'da metrobüs kazası: 3 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de metrobüs kazası meydana geldi. Seyir halindeki metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Kaza sonrası metrobüs seferlerinde yoğunluk oluştu.
Kaza sonrası metrobüs seferlerinde yoğunluk oluştu.

Bahçelievler'de metrobüs kazası meydana geldi. Seyir halindeki metrobüs, önündeki metrobüse çarptı.

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?
GÜNDEM
İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

/**/
Tek tek ötüyorlar

Tek tek ötüyorlar

Önümüzdeki günlerde ABD'li generallerin PKK ile kurduğu ilişkileri açıklayacağız.
Tarihi surlara millet bahçesi

Tarihi surlara millet bahçesi

Fatih'i çevreleyen tarihi surlar temizlenerek halka açılacak.
İlk tur başladı

İlk tur başladı

​Meclis 29. başkanını seçiyor.
Başvurular için son günler

Başvurular için son günler

Yarışma birincilerini para ödülleri bekliyor.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.
7 ülkeye renkli yumurta gönderiyor

7 ülkeye renkli yumurta gönderiyor

​Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu.
Şeyh Selheb gözaltında

Şeyh Selheb gözaltında

İsrail, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı'nı gözaltına aldı.
Karşınızda Adana boru kebabı

Karşınızda Adana boru kebabı

Günübirlik Adana'ya gitmeye değer.
Metropolleri kana bulayacaklardı

Metropolleri kana bulayacaklardı

​PKK'nın bombalı eylem için gönderdiği fedaileri yakalandı.
DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

​DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeni Şafak'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dünyanın eninsani operasyonu

Dünyanın eninsani operasyonu

Devlet geleneği böyle oluşturulur.
Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

​Otomotiv sektöründeki değişim Türkiye'yi yeni bir noktaya taşıyacak.
Ringde kazandımasada kaybetti

Ringde kazandımasada kaybetti

Avni Yıldırım'ın maçında hakem rezaleti yaşandı.
Tehlikenin sesi: BTS

Tehlikenin sesi: BTS

Müzik grupları gençlerin ahlakını tehdit ediyor.

Erdoğan, seçim sonrası Washington'a gidebileceğini açıkladı.
Gün boyu sürecek

Gün boyu sürecek

​İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı.
Yadigar tatlar

Yadigar tatlar

Reçeller, pelteler, dolmalar... Bu lezzetler atalarımızdan yadigar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.