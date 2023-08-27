İstanbul'da motosiklet denetimi: Binlerce lira ceza kesildi

İstanbul Kadıköy'de trafik ekipleri abart egzoz ve hız denetimi yaptı. Denetim sırasında alkollü olduğu tespit edilen sürücüler, polise ve basın mensuplarına saldırı girişiminde bulundu. Ekipler, 111 sürücüye toplam 180 bin 772 TL ceza keserken, 24 aracı da trafikten men etti.