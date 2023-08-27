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İstanbul'da motosiklet denetimi: Binlerce lira ceza kesildi

İstanbul'da kent genelinde 67 noktada yapılan denetimde, 666 motosiklet ve 173 araç kontrol edildi.

13:33 . 27/08/2023 Pazar
AA
Arşiv

Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet sürücülerine yönelik kent genelinde dün, iki aşamalı uygulama gerçekleştirildi.

İlk olarak Avcılar ve Kartal'da, ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan yerler kontrol edildi.

Uygulama sırasında 2 işletme ve 29 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Denetimlerin ikinci aşamasında ise 23.30-03.30 saatleri arasında 67 noktada, 478 personelin katılımıyla motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamada, Genel Bilgi Toplama sorgusu yapılan 1474 kişiden aranan 1 şüpheli ile 4 yoklama kaçağı yakalandı. Denetimlerde 26 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Toplam 666 motosiklet ve 173 aracın kontrol edildiği uygulamada, 3 motosiklet ile 3 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı.

Kontrollerde, 1 motosiklet trafikten men edilirken, denetimlerde sürücülere toplam 35 bin 382 lira ceza kesildi.



#Denetim
#İstanbul
#motosiklet
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