|
Gündem

İstanbul'da olaylı trafik denetimi: Ceza uygulanan sürücüler polis ekiplerine zor anlar yaşattı

İstanbul Kadıköy'de trafik ekipleri abart egzoz ve hız denetimi yaptı. Denetim sırasında alkollü olduğu tespit edilen sürücüler, polise ve basın mensuplarına saldırı girişiminde bulundu. Ekipler, 111 sürücüye toplam 180 bin 772 TL ceza keserken, 24 aracı da trafikten men etti.

07:18 . 27/08/2023 Pazar
DHA
111 sürücüye toplam 180 bin 772 TL ceza kesildi, 24 araç trafikten men edildi.

111 sürücüye toplam 180 bin 772 TL ceza kesildi, 24 araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Bağdat Caddesi ve sahil yolu üzerinde 00.00 - 03.00 saatleri arasında trafik denetimi yaptı. Trafik ekipleri, kurallara uyumayan sürücüler hakkında cezai işlem uyguladı. Ekipler, 111 sürücüye toplam 180 bin 772 TL ceza keserken, 24 aracı da trafikten men etti.


Denetimde alkolden dolayı ceza yiyen sürücüler denetimi görüntüleyen basın mensuplarına ve polislere zor anlar yaşattı.



Ceza yiyen sürücüler hırslarını basın mensupları ve polisten çıkardı

Denetim sırasında 1.44 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Görkem Özertürk'e 4 bin 64 lira para cezası uygulandı.


Polisler işlem yaparken görüntü alan basın mensuplarına tepki gösteren Görkem Özertürk, "Görevinizi yapabilirsiniz ama görüntüleri paylaşamassınız" dedi.


Görkem Özertürk ve yanında bulunan arkadaşları, polisin uyarılarına rağmen basın mensuplarının üzerine yürüyerek görüntü almalarına engel olmaya çalıştı. Alkollü sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Trafik denetimine girerken ezdiği dubayı güçlükle çıkardılar
Trafik denetimine girerken ezdiği dubayı güçlükle çıkardılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi ve sahil yolu üzerinde 00.00 ile 03.00 saatlerin arasında trafik denetimi yaptı. Ekipler hız ile radar kontrolü, ehliyet, alkol kontrolü, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerde bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı. Ekipler gece boyunca toplam 557 aracı kontrol etti. Yapılan kontrollerde; 12 adet abart egzoz, 16 adet radar ve aşırı hız, 1 adet makas atmak, 12 adet film cam, 10 adet alkollü araç kullanma, 11 adet yüksek sesle müzik dinlemek, 2 adet saygısızca araç kullanmak, 6 adet ehliyetsiz araç kullanma, 13 adet teknik değişiklik, 11 adet muayenesiz araç, 1 adet bisiklet, motorlu bisiklet veya skuter aracını taşıt yolunda sürmek, 2 adet emniyet kemeri takmamak, 8 adet kask takmamak, 2 adet sigortasız araç, diğer suçlar da ise 30 adet olmak üzere toplam da 137 adet cezai işlem uygulandı. Gece boyunca yapılan denetimlerde toplam 262 bin 252 TL tutarında ceza kesildi. Ayrıca 29 araç trafikten men edildi. Denetimlerde bir ticari taksinin, trafik denetleme şube ekiplerinin yol üzerine koyduğu dubayı ezmesi ve dubanın ticari aracın altından güçlükle çıkmasına da sahne oldu.


#İstanbul
#denetim
#emniyet
#ceza
#sürücü
#trafik
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da feci kaza: 2 ölü