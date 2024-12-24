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İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 47 kişiden 40’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 47 kişiden 40’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi

11:2224/12/2024, Salı
AA
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Polis ekiplerince, kimlik ve adresleri tespit edilen 47 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda yakalanıp gözaltına alındı.
Polis ekiplerince, kimlik ve adresleri tespit edilen 47 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda yakalanıp gözaltına alındı.

İstanbul'da, motosikletli suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 47 şüpheliden 40'ı tutuklandı. Yedi zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince özellikle son yıllarda ortaya çıkan motosikletli suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Kimlik ve adresleri tespit edilen 47 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda yakalanıp gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ise 17 ruhsatsız tabanca, tüfek ve eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı, 7 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

#İstanbul
#Motosiklet
#Tutuklama

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