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Beş ilde 'Hücre' operasyonu: Organize suç örgütlerine büyük darbe

Beş ilde 'Hücre' operasyonu: Organize suç örgütlerine büyük darbe

08:5120/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Polis ekipleri, İstanbul, Manisa, Erzurum, Kırklareli ve Muğla'da operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, İstanbul, Manisa, Erzurum, Kırklareli ve Muğla'da operasyon düzenledi.

Son iki haftada Manisa'da E.K'nin, Erzurum'da E.A'nın, Kırklareli'nde M.T'nin, Muğla'da R.T'nin ve İstanbul'da T.K'nin elebaşılığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Hücre" operasyonları gerçekleştirildi. Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 24’ü tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 3’ünün işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Manisa, Erzurum, Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, göçmen ticareti, bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 9 milyon TL değerinde 4 adet lüks araca el konuldu.



#Hücre operasyonu
#Organize suç örgütü
#Silah

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