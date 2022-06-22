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İSTANBUL

İstanbul’da nefes kesen uyuşturucu operasyonları:176 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul polisince son 45 günde yapılan sekiz ayrı operasyonda 176 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi. Nefes kesen operasyonlarda beşi yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da nefes kesen uyuşturucu operasyonları:176 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’da uyuşturucu operasyonlarında 176 kilo uyuşturucu madde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçıları yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 Mayıs ile 20 Haziran tarihleri arasında kentin altı ayrı ilçesinde nefes kesen operasyonlara imza attı.

Emniyet ekiplerince Kâğıthane, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece, Bahçelievler ve Pendik ilçelerine yapılan 8 farklı operasyonda beşi yabancı toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kamyon, araç ve valizler ile çeşitli adreslerde yapılan aramalarda 63 kilo 700 gram eroin, 23 kilo Afyon sakızı, 84 kilo 500 gram metamfetamin ve beş kilo 500 gram marihuana bitkisi ele geçirildi. 47 günlük zaman aralığında çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheliler emniyette sorguya alındı. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Geri kalan diğer 11 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Nefes kesen operasyonlar kamerada

Öte yandan narkotik polisince uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyon polis kameralarına da yansıdı. Emniyet ekiplerinin kendi kameralarına yansıyan görüntülerde, takip altındaki bir zanlı araçtan iner inmez yakalanarak yere yatırılıp kelepçeleniyor. Baskın düzenlenen bir evde ise uyuşturucu maddenin bir kısmı yatak bazasına ele geçiriliyor. Bir başka görüntüde de elinde uyuşturucu dolu valizle yolda yürürken yakalanan bir başka uyuşturucu kuryesi gözaltına alınırken, durdurulan bir kamyona zulalanmış eroin maddesi, dedektör köpekle beraber yapılan aramada saklanan yerden çıkarılıyor.

18 adrese helikopter destekli uyuşturucu baskını: Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 farklı adreste arama yapıldı.
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Operasyon düzenlenen noktalardan biri de Esenyurt, Sultaniye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katı oldu.
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İçeri giren polis ekipleri dairede arama yaptı.
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Adreslerde bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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18 adrese helikopter destekli uyuşturucu baskını: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 18 farklı adrese yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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