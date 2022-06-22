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DİYARBAKIR

İçişleri Bakanı Soylu uyuşturucu operasyonu yönetti: 213 zehir taciri yakalandı

Diyarbakır merkezli 11 ilde esrar, metamfetamin, kokain ve uyuşturucu hap satıcılarına “Kökünü Kurutma Operasyonu” düzenlendi. 4 bin 200 polis ve jandarmanın görev aldığı operasyonun düğmesine sabah 04.00’te basıldı. Operasyonu Diyarbakır’dan yöneten İçişleri Bakanı Soylu, “baroniçe” diye bahsettiği en tepedeki 2 kadınla birlikte 213 zanlının yakalandığını duyurdu.

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Burak Doğan Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soylu uyuşturucu operasyonu yönetti: 213 zehir taciri yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu, operasyonu Diyarbakır'dan yönetti.

Bu yıl uyuşturucu kaçakçılarına 122 bin 283 operasyon düzenleyip 123 bin şüpheliyi gözaltına alan güvenlik güçleri, son dönemin en büyük narkoterör operasyonlarından birine imza attı. Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 213 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyonun temellerini 8 ay önce attı. 21 Eylül 2021'de başlatılan Diyarbakır Narko Alan projesi kapsamında elde edilen bilgilerin detaylı olarak analiz edilmesinin ardından operasyona karar verildi.

İRAN’DAN GETİRİLİYOR

  • Narkotik polisi, zehir tacirlerini teknik ve fiziki takibe aldı. Zanlılar adım adım izlendi. Zehir ağının şeması çıkarıldı. İran'da üretilen sentetik uyuşturucu maddenin sınırdaki illerden Diyarbakır’a getirilip pazarlandığı belirlendi. Örgüt yöneticisinin, yurda kaçak yollardan soktuğu uyuşturucunun satışında, örgüt üyeleri ve bunlara bağlı uyuşturucu madde ticareti yapan kadın ve çocukları kullandığı tespit edildi. Ayrıca örgütün en üst piramidinde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı belirlendi.

4 BİN 200 KİŞİLİK EKİP

Dün operasyon için düğmeye basıldı. Şafak vakti Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir ve Mardin’de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlar Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle gerçekleşti. Hava destekli operasyonda 4 bin 200 polis ve jandarma görev yaptı. Ayrıca 20 narkotik köpeğinin de bulunduğu operasyonda, 292 şüpheliye ait 205 adreste arama yapıldı. 213 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda helikopterler de nhavadan görüntü aktardı.
Operasyonda helikopterler de nhavadan görüntü aktardı.

EN BÜYÜK OPERASYON

Soruşturma kapsamında, geçmişten bugüne kadar sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda 243 kilo esrar ve türevleri, 10 kilo 467 gram metamfetamin, 34 gram kokain, 10 uyuşturucu hap, 5 gram eroin, 1 tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Adli işlem uygulanan 184 şüpheliden 64'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Kökünü Kurutma Operasyonu ülkemizde bu zamana kadar gerçekleştirilen en büyük çaplı sokak satıcısı operasyonlarından biri oldu. Bu operasyonla kimyasal nitelikli uyuşturucuyu satanların tamamının tek seferde yakalanmasının amaçlandığı belirtildi.

Baroniçeler gözaltında

Operasyonu Diyarbakır’dan yöneten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu bilgileri verdi: “Kolay bir operasyon değil. Şu ana kadar esrar, metamfetamin, kokain ve uyuşturucu hap, tabanca, kaleşnikof, birçok malzeme ele geçirilmiştir. Malzemeden ziyade Diyarbakırımızı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan, en tepe yöneticiler olmak üzere, baronlar ve baroniçeler gözaltına alınmışlardır. Kalanları da gözaltına alınacaklardır.”

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