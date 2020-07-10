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Gündem İstanbulda normalleşen hayata korkutan rakam Günlük yolculuk yüzde 248,5 arttı
İSTANBUL

İstanbul’da normalleşen hayata korkutan rakam: Günlük yolculuk yüzde 248,5 arttı

Normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber insanların dışarıdaki etkinliği artış gösterdi. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart tarihi öncesi ve sonrası toplu taşımada yolculuk rakamları karşılaştırıldı. İstanbul'da Haziran ayı sonu itibariyle toplu taşımada yolculuk sayısının yüzde 36 arttığı görüldü. Günlük yolculuk, 31 Mart tarihine göre, yüzde 248,5 artarak 3 milyon 569 bini geçti. Yolcuların yüzde 49,2’si otobüsü, yüzde 27,8’i metro-tramvayı, yüzde 13,2’si Metrobüs’ü, yüzde 6,6’sı Marmaray’ı ve yüzde 3,2’si ise denizyolunu tercih etti.

Haber Merkezi İHA
Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeye dikkat edilmiyor.
Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeye dikkat edilmiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul ulaşımında yaşanan gelişmeleri, Haziran 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni’nde değerlendirdi. Bültende, Türkiye’de ilk Covid-19 vak’asının tespit edildiği 11 Mart tarihi öncesi ve sonrası ile Nisan, Mayıs ve Haziran ayı değerleri karşılaştırıldı.

  • 1-5 Haziran tarihleri arasında ortalama 2 milyon 625 bin 455 adet olan akıllı bilet kullanıcı sayısı, 22-26 Haziran tarihleri arasında yüzde 26,9 artarak 3 milyon 331 bin 534 oldu. Yolculuk sayısı, 30 Haziran tarihinde, yüzde 36 artışla 3 milyon 569 bin 764’e yükseldi. 60 yaş üstü yolcularda ise artış oranı yüzde 145 oldu.

İstanbulluların en önemli ulaşım aracı olan metrobüslerde adım atacak yer kalmadı: Sosyal mesafesiz yolculuk etmek zorunda kaldılar
KORONAVİRÜS
İstanbulluların en önemli ulaşım aracı olan metrobüslerde adım atacak yer kalmadı: Sosyal mesafesiz yolculuk etmek zorunda kaldılar

Günlük yolculuk 3,5 milyonu geçti

Covid-19 tespitinden sonraki 31 Mart itibari ile ortalama günlük yolculuk 1 milyon 24 bin 248 iken bu sayı, 30 Haziran itibari ile yüzde 248,5’lik bir artışla 3 milyon 569 bin 764’e yükseldi.

Haziran ayında, yolcuların yüzde 49,2’si otobüsü, yüzde 27,8’i metro-tramvayı, yüzde 13,2’si Metrobüs’ü, yüzde 6,6’sı Marmaray’ı ve yüzde 3,2’si ise denizyolunu tercih etti.

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı: Vatandaşlar sokağa akın etti, trafik yoğunlaştı
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Şehirler arası seyahat yasağı kalktı: Vatandaşlar sokağa akın etti, trafik yoğunlaştı
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından 15 ilde vatandaşlar sokağa akın etti. Çok sayıda ilde trafik yoğunluğu görülürken, şehirler arası otobüs terminallerinde de hareketlilik yaşandı.


Araç hareketliliği en fazla 15.00 - 18.00 saatleri arasında
Sokağa çıkmanın yasak olmadığı günlerde, en yoğun araç hareketliliği genellikle 15.00-17.00; yasağın uygulandığı günlerde ise 17.00-19.00 saatleri arasında yaşandı.
Hafta içi ve sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde Mayıs ayında yaka geçişi yapan araç sayısı günlük ortalama 328 bin 220 iken, Haziran ayında 405 bin 169 olarak gerçekleşti.

En fazla geçiş, 26 haziran cuma günü kaydedildi

Haziran ayında en yoğun geçiş, 08-14 Haziran haftasında yaşandı; en yoğun gün ise 26 Haziran Cuma günü oldu. Yaka geçişlerinin yüzde 46,5’i 15 Temmuz Şehitler, yüzde 38,5’i FSM, yüzde 6,2’si YSS köprülerinden; yüzde 8,7’si Avrasya Tünelinden gerçekleşti.

Mayıs ayında hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik araç sayısı ortalama bin 523 iken bu sayı Haziran ayında 2 bin 337’ye yükseldi. Araç sayıları saatlik olarak 11-15 Mayıs tarihleri arasında en yüksek hafta içi ortalamasını görerek bin 888 oldu. Araç saatlik ortalaması, Mayıs ayının en yüksek hafta içi ortalamasına göre 8-12 Haziran tarihlerinde yüzde 24,5 artarak 2 bin 350 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da toplu ulaşım çilesi sürüyor: Vatandaş otostop çekmek zorunda kaldı
OYNAT 01:00
İstanbul'da toplu ulaşım çilesi sürüyor: Vatandaş otostop çekmek zorunda kaldı
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında bu sabah yasaktan muaf olanlar yine sıkıntılı anlar yaşadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının 6. haftasında da toplu ulaşımdaki aksaklık devam etti. Yasaktan muaf olanlar ulaşım aracı bulamazken, saatlerce duraklarda bekleyen bazı vatandaşlar hastaneye ulaşmak için otostop çekmek zorunda kaldı.

Trafik yoğunluk indeksi 30 oldu

  • Trafik yoğunluğu indeksi Nisan ayında sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle 10 olarak ölçülürken, Mayıs ayında 13 olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise bir önceki aya göre yüzde 135 artarak 30 olarak ölçüldü.

En fazla yoğunluk saat 18.00’da

Yoğunluğun en fazla olduğu hafta içi saat 18.00’da ölçülen indeks değeri, Covid-19 öncesi 66 iken, Haziran ayında da bu seviyeyi yakaladı.

Okulların tatil edilmesi ile karayolu şebekesi üzerinde artış gösteren ortalama hızlar, Mayıs ayındaki normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte düşüşe geçti. Buna rağmen, hala Mart ayı başındaki ortalamaların üstünde hız değerleri görüldü.

İstanbul'da toplu ulaşımda maske takanların sayısı arttı
OYNAT 01:06
İstanbul'da toplu ulaşımda maske takanların sayısı arttı
Korona virüsü ve grip, İstanbul'da metrobüste maske ile dolaşanların sayısını artırdı. Virüsten korunmak için maske taktığını belirten Fatmagül Sever, 'Maskemi grip ve virüsler için önlem amaçlı takıyorum. Hepimizin önlem alması, ülkemizin daha çok dikkat etmesi lazım' dedi.


Mart ayı başında 54 km/saat olarak gözlemlenen hafta içi sabah zirve saat ortalama hızı, Haziran ayında ortalama 61 km/saat olarak hesaplandı. Aynı şekilde, hafta içi akşam zirve saati ortalama hızı ise 46 km/saatten 49 km/saate yükseldi.

Hafta içi akşam zirve saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş süresi, Mart başına göre (Bayrampaşa - Kozyatağı arası) ortalama 72 dakikadan 37 dakikaya; 15 Temmuz Köprüsü’nde ise (Halıcıoğlu - Kadıköy) ortalama 62 dakikadan 30 dakikaya düştü. Genel olarak, inceleme yapılan güzergâhlar üzerinde trafikte geçen hafta içi günlük ortalama süre Mart başı ile karşılaştırıldığında, Nisan ayındaki oran ile aynı kalarak, yüzde 13 oranında iyileşme gösterdi.

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