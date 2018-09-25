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İstanbul'da otogarda silah sesleri - Son dakika haberleri

İstanbul'da otogarda silah sesleri

Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarında iki taksici arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Olay yerinde polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Olay yerinde polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otogarda iki taksici arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada aracından inen şüpheli, diğer taksideki 2 kişiyi silahla yaraladı.

Yaralılardan biri taksiyle diğeri ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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