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İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde okullarda kullanılan oylar, oy kullanma işleminin bittiği saat 17.00'den itibaren sayılmaya başlandı. Sayılan oylar çuvallara konularak sandık başkanları tarafından polis kontrolünde ilçe seçim kurullarına getirildi.

22:26 . 14/05/2023 Sunday
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İstanbul

İstanbul

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde okullarda kullanılan oylar, oy kullanma işleminin bittiği saat 17.00'den itibaren sayılmaya başlandı. Sayılan oylar çuvallara konularak sandık başkanları tarafından polis kontrolünde ilçe seçim kurullarına getirildi.

Üsküdar'da kullanılan oylar, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nun Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonuna getirildi. Öte yandan Şişli ve Esenlerde de kullanılan oylar ilçe seçim kurullarına getirildi.


14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...


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