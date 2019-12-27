Gündem İstanbulda park halindeki TIR çalındı
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İstanbul'da park halindeki TIR çalındı

İstanbul Bağcılar'da hafriyat taşımacılığı yapan Soner Aktaş'ın hafriyat taşımacılığı işlerinde kullandığı TIR'ı park halinde bulunduğu sırada çalındı. Hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi AA
Soner Aktaş
Soner Aktaş

Bağcılar'da park halindeki tırın çalınmasıyla ilgili polis çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, hafriyat taşımacılığı yapan Soner Aktaş, 34 YS 2136 plakalı tırı dün Kirazlı Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında park etti.

Aracın çalındığını farkeden Aktaş şikayetçi oldu

Daha sonra evine giden Aktaş, bugün havanın yağışlı olması nedeniyle işe gitmedi. Öğleden sonra aracı kontrol etmek için dışarı çıkan Aktaş, tırın yerinde olmadığını gördü. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Aktaş, aracın gece saatlerinde çalındığını belirledi. Aktaş, kamera kayıtlarıyla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"Taksit ödeme zamanı geldi"

Soner Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını krediyle aldığını anlatarak, 10 kişilik ailesinin geçimini bu tır sayesinde sağladığını ifade etti. Aktaş, "Taksit ödeme zamanı geldi. Nasıl ödeyeceğim? Zaten günlerdir hava yağışlı geçtiği için çalışamıyordum. Yetkililerden rica ediyorum. Aracımı bulsunlar." dedi.

Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarında, bir otomobilden inen 2 şüphelinin bir süre çevresinde inceleme yaptıkları tırın kapısını saniyeler içinde açtıkları, aracı çalıştırarak olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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