Gündem İstanbulda PKK operasyonu HDPli yönetici gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul'da 'PKK' operasyonu: HDP'li yönetici gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de yer aldığı 6 zanlı gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
İstanbulda PKK operasyonu: HDPli yönetici gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

HDP'li yönetici de yakalandı

Bu kapsamda, hakkında örgütün kırsal alanına eleman gönderdiği şeklinde ihbar bulunan HDP eski Esenler ilçe yöneticisi N.B.Ö ve terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'da olabileceği değerlendirilen şüpheliler ile örgüt adına gerçekleştirilen sokak eylemlerine katıldıkları belirlenen kişileri yakalamaya yönelik 21 Mayıs'ta İstanbul ve Ankara'da toplam 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

6 zanlı gözaltında alındı

Operasyonda, aralarında N.B.Ö'nün de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gara şehidinin babası: Demirtaş'tan çocuğunu isteyen aile darp edildi
GÜNDEM
Gara şehidinin babası: Demirtaş'tan çocuğunu isteyen aile darp edildi

Jandarma raporunda HDP gerçeği: PKK'ya katılan kadınlara aracılık ediyor
GÜNDEM
Jandarma raporunda HDP gerçeği: PKK'ya katılan kadınlara aracılık ediyor

TSK teröristleri vurdukça ses HDP'den geliyor: Pençe operasyonları durdurulsun
GÜNDEM
TSK teröristleri vurdukça ses HDP'den geliyor: Pençe operasyonları durdurulsun
Abone Ol Google News
Teleferik faciası

Teleferik faciası

​İtalya'daki kazada 9 kişi öldü.
İsrailin gazeteci ordusu

İsrail'in gazeteci ordusu

Annesi kalemle oğlu silahla saldırıyor.
İran destekli örgütten Türkiyeye Irak tehdidi: Karşılık vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden bilgi aldı

​Saldırı girişimindeki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Kamu işçilerinin gözü bu zam pazarlığında.

Venedik'in simgesi eski günlerini arıyor: 2 yıldır çalışmıyoruz
Dünya

Venedik'in simgesi eski günlerini arıyor: 2 yıldır çalışmıyoruz

İtalya'nın kanallarıyla bilinen Venedik kentinin simgesi gondolları süren gondolcular, yeni tip koronavirüs salgınının etkisinin zayıflamasını ve bir an önce işlerinin eski yoğun günlerine dönmesini bekliyor. Venedikli gondolcu Gianni Dei Rossi; "Yaklaşık 2 yıldır doğru düzgün çalışmıyoruz. Geçen yılki karnavaldan sonra salgın sebebiyle her şey kapandı"- "Normal bir zamanda burası vapur taksilerin, gondolların, vapur trafiğinin olduğu son derece kaotik bir yerdir. Ancak şu anda gördüğünüz üzere etrafta kimseler yok" ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu: O eski tabloları gençlerimize yaşatmayacağız
Spor

Bakan Kasapoğlu: O eski tabloları gençlerimize yaşatmayacağız

Şırnak'ta düzenlenen 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nın final müsabakalarına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkenin standartlarının yükselmesi için her imkanın seferber edildiğini ifade ederek, 'Demokrasi, hukuk düzeninin standartlarını daha da artıracağız. Ülkenin standartlarının yükselmesi için her imkanı seferber ettiğimiz gibi, hiçbir mücadeleden de kaçınmayacağız. Sonuna kadar koşacağız. O eski tabloları gençlerimize yaşatmayacağız' dedi.
İtalya’da teleferik faciası: 9 kişi öldü
Dünya

İtalya’da teleferik faciası: 9 kişi öldü

İtalya’nın Piedmont bölgesinde bir teleferiğin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 çocuk, hava ambulansıyla Torino'daki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.