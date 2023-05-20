İstanbul'da raydan çıkan tramvay bulunduğu yerden kaldırıldı

Vinç yardımıyla tekrardan raylara yerleştirildi.
Rayından çıkan Kabataş-Bağcılar tramvayı, ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden raylara oturtularak bulunduğu yerden götürüldü.
Kabataş istikametine seyir halinde olan tramvay, dün akşam Sultanahmet ile Gülhane durakları arasındaki virajda raydan çıkmıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen teknik ekiplerin uzun çalışmaları sonrası tramvay, yeniden raylara oturtularak bulunduğu yerden götürüldü.
Tramvayın raydan çıkması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanmıştı.