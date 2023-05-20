|
Gündem

İstanbul'da raydan çıkan tramvay bulunduğu yerden kaldırıldı

İstanbul Gülhane'de T1 Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay raydan çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucu hattaki seferlerin saat 01.00 itibariyle bitmesinin ardından vinç yardımıyla tekrardan raylara yerleştirilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

07:28 . 20/05/2023 Cumartesi
AA
Vinç yardımıyla tekrardan raylara yerleştirildi.

Vinç yardımıyla tekrardan raylara yerleştirildi.

Rayından çıkan Kabataş-Bağcılar tramvayı, ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden raylara oturtularak bulunduğu yerden götürüldü.


Kabataş istikametine seyir halinde olan tramvay, dün akşam Sultanahmet ile Gülhane durakları arasındaki virajda raydan çıkmıştı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen teknik ekiplerin uzun çalışmaları sonrası tramvay, yeniden raylara oturtularak bulunduğu yerden götürüldü.

Tramvayın raydan çıkması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanmıştı.


#Tramvay
#İstanbul
#Gülhane
#Kabataş-Bağcılar tramvay hattı
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bitlis Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Bitlis Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları