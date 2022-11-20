İstanbul'da sahte para operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bazı şahısların alışveriş yaptıkları yerlerde sahte para kullanarak esnafları dolandırdığı bilgisini aldı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilerin daha önceden haklarında sahte para ve sahte belge düzenleme suçundan sabıkası bulunan şahıslarla sık sık buluştuğu belirlendi. Söz konusu adresleri yakın takibe alan JASAT ekipleri, belirlenen adreslere sahte para basımında kullanılan matbaa malzemelerinin taşındığını gördü. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Eyüpsultan ve Bağcılar ilçelerindeki iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda sahte para ele geçirildi

Operasyonlarda 100’lük banknotlar halinde 22 bin 290 adet sahte Amerikan doları, 100’lük ve 200’lük banknotlar halinde 12 bin 500 adet sahte Türk lirası, 1 adet tabanca ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alınan A.K. ve N.A., haklarında “parada sahtecilik” suçundan düzenlenen dosyayla adli makamlara sevk edildi.

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