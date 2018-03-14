İstanbul'da sahteciliğe yönelik operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, rehinli ve hacizli araçların sahte belgelerle satışını yaparak kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırarak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 16 ilde 65 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 65 zanlıdan 45’ini yakaladı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Resmi belgede sahtecilik", "Mühürde sahtecilik" ve "Kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı"dan işlem gören şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.