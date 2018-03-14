Gündemİstanbulda sahteciliğe yönelik operasyon
İSTANBUL

İstanbul'da sahteciliğe yönelik operasyon

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 65 kişiden 45’i gözaltına alındı.

Haber MerkeziAA
İstanbul'da sahte evrak düzenleyenlere ilişkin operasyon düzenlendi.
İstanbul'da sahte evrak düzenleyenlere ilişkin operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, rehinli ve hacizli araçların sahte belgelerle satışını yaparak kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırarak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 16 ilde 65 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 65 zanlıdan 45’ini yakaladı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Resmi belgede sahtecilik", "Mühürde sahtecilik" ve "Kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı"dan işlem gören şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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